Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar... - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar...

6 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar..., System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de vize açıklaması
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Fettah Tamince kimdir?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]