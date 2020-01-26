Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar... - Son Dakika

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar...
6 saat önce
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:20 Kaynak: AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık
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