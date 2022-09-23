Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edildi - Son Dakika
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Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edildi

23.09.2022 02:08
Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet etti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla Kasım ayında Cezayir'de gerçekleştirilecek olan Arap Birliği zirvesine onur konuğu olarak katılmaya davet ettiği belirtildi.

Bakan Lamamra'nın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a Cumhurbaşkanı Tebbun'un davet mektubunu verdiği ifade edilen açıklamada, iki bakanın Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası gerilimlerdeki rolünü etkinleştirmesi noktasında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

YORUMLAR
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Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Bakan Koca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
Kaynak: AA

İlham Aliyev, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edildi - Son Dakika
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