Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na Arap Birliği Zirvesi'ne katılım daveti

Fas, 7 Eylül 'de Cezayir Adalet Bakanı Abdurreşid Tıbbi'nin birkaç gün içerisinde Rabat'ı ziyaret ederek Cezayir Cumhurbaşkanı'nın davetini Fas Kralı 6. Muhammed'e ileteceğini duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Adalet Bakanı Abdurreşid Tıbbi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Kaynak: AA

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