Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Alman mevkidaşıyla iki ülke ilişkilerini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ikili ilişkileri güçlendirmenin ve bunları genişletmenin yollarını ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Tebbun'u, ülkesinin 60. bağımsızlık yıl dönümü münasebetiyle kutladığı ifade edilen açıklamada, Steinmeier'in iki ülke arasındaki ilişki düzeyinden memnuniyetini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "İki cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve tüm alanlara yaymanın yollarını görüştü. Başta enerji ve yenilenebilir enerjiler, mekanik sanayi, inşaat, kültürel değişim, sağlık iş birliği olmak üzere tüm alanlarda yatırımları yoğunlaştırmanın fırsatlarını ele aldı." denildi.

İki cumhurbaşkanının ayrıca, özellikle Mali'deki durum ve Libya'da barışın tesis edilmesi gibi bölgesel ve uluslararası ortak ilgi alanlarını da ele aldıkları kaydedildi.