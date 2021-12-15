Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus'ta - Son Dakika

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Tunus Kartaca Havalimanı'ndan detaylar
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçağının gelişi
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un uçaktan inişi
Tunus Kartaca Havalimanı'nda resmi karşılama töreni yapılması
Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un birlikte fotoğraf çekinmesi TUNUS - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA
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