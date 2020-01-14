Cezayir Cumhurbaşkanı, Berlin'de yapılacak Libya konulu konferansa katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı, Berlin'de yapılacak Libya konulu konferansa katılacak - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı, Berlin'de yapılacak Libya konulu konferansa katılacak

6 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan Libya konulu konferansa katılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı, Berlin'de yapılacak Libya konulu konferansa katılacak, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan Libya konulu konferansa katılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le dün akşam telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Merkel'in, Tebbun'u Berlin'de yapılacak Libya konulu konferansa davet ettiği, Tebbun'un da daveti kabul ettiği ifade edildi.

Almanya, ay sonunda Libya konulu uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışma yürütüyor.

Başarısız bir toplantı olmasından kaçınmak ve büyük güçler ile Libya'da etkili olan bölge ülkeleri arasında daha çok uzlaşı sağlanması için Almanya, Eylül 2019'dan bu yana birçok kez konferansın tarihini ileriye atmıştı.

Şimdiye kadar, ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin, Almanya, Türkiye, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir, konferansa katılacağını bildirdi.

Konferans için henüz tarih belirlenmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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