Son Dakika Haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28 Nisan'dan Önce İstifa Edecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28 Nisan'dan Önce İstifa Edecek

46 dakika önce

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 28 Nisan'dan önce istifa edeceği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28 Nisan'dan Önce İstifa Edecek, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 28 Nisan'dan önce istifa edeceği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği duyuruldu. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, daha önce Anayasa Konseyinden cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesini uygulamaya koymasını istemişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından ülkede protestolar patlak vermişti. Protestoların ardından Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:08 Kaynak: İHA

Cezayir, Cumhurbaşkanı, Politika
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