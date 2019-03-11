Son Dakika Haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika Adaylıktan Çekildi, Seçimler Ertelendi
BBC

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika Adaylıktan Çekildi, Seçimler Ertelendi

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, 20 yıllık iktidarını uzatma girişimine karşı düzenlenen gösterilerin ardından adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimleri ertelediğini duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika Adaylıktan Çekildi, Seçimler Ertelendi, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, iki haftadan uzun süren protesto gösterilerinin ardından beşinci dönemi için cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve seçimleri ertelediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Nisan'da yapılması bekleniyordu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada kısa süre içinde kabine revizyonuna gidileceği belirtildi.

Buteflika'nın 20 yıllık iktidarını uzatma girişimine karşı öğrenciler, sendikalar, avukatlar dahil on binlerce kişi iki haftadır sokaklarda protesto gösterileri düzenliyordu.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:59 

Abdelaziz Bouteflika, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Dünya
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