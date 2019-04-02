Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika İstifa Etti
47 dakika önce
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, uzun zamandır devam eden protestoların ve ordunun çağrısının ardından resmen istifa ettiğini açıkladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika, uzun zamandır devam eden protestoların ve ordunun çağrısının ardından resmen istifa ettiğini açıkladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ordunun görevi bırakma çağrısının ardından istifa ettiğini açıkladı. Cezayir medyası, Buteflika'nın Anayasa Konseyi'ne istifasını verdiğini bildirdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından ülkede protestolar patlak vermişti. Protestoların ardından Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti. - CEZAYİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:14 Kaynak: İHA
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