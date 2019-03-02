Son Dakika Haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın Sağlık Durumu Kritik

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın Sağlık Durumu Kritik

1 saat önce

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede tedavisi süren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın Sağlık Durumu Kritik, System.String[]
İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede tedavisi süren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

81 yaşındaki Buteflika, Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

AA muhabirine bilgi veren kaynaklar, Buteflika'nın sağlık durumunun "çok kötü" olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Buteflika'nın özel uçağının da dün Cezayir'e geri döndüğü ifade edildi.

Öte yandan, AA'ya konuşan HUG sözcüsü ise prensipleri gereği Buteflika'nın durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Sözcü, "Bu konuda hiçbir şeyi teyit edemem." dedi.

Buteflika'nın 1980'lerden bu yana İsviçre'de sağlık kontrolleri yaptırdığı biliniyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın "rutin sağlık kontrolü" için İsviçre'ye gideceği bildirilmişti.

Dün başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere çeşitli kentlerde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmişti.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:13 Kaynak: AA

İsviçre, Cenevre, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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