Cezayir Cumhurbaşkanı, Çin'in Yeni Büyükelçisiyle Yaptıkları İkili Görüşmeden Övgüyle Söz Etti - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı, Çin'in Yeni Büyükelçisiyle Yaptıkları İkili Görüşmeden Övgüyle Söz Etti

21.07.2022 09:51
Cezayir Cumhurbaşkanı, Çin'in Yeni Büyükelçisiyle Yaptıkları İkili Görüşmeden Övgüyle Söz Etti

CEZAYİR, 20 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Salı günü başkent Cezayir'de yaptığı açıklamada ülkesinin Çin'le ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ve ülkeler arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ile işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri yeni...

CEZAYİR, 20 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Salı günü başkent Cezayir'de yaptığı açıklamada ülkesinin Çin'le ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ve ülkeler arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ile işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için Çin'le birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Tebbun, bu açıklamayı Çin'in yeni atanan Cezayir Büyükelçisi Li Jian'ın güven mektubunu kabul etmesine dair düzenlenen tören sırasında yaptı. Çin'in geleneksel dostluklarını sürekli sağlamlaştırmak için Cezayir'le birlikte çaba gösterme ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa yeni boyutlar katma niyetinde olduğunu ifade eden Li de iki ülke arasındaki ilişkiyi örnek olarak gösterirken Çin-Cezayir işbirliğinin birçok alanda verimli sonuçlar verdiğini kaydetti. Li, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada da Çin ile Cezayir arasındaki kardeşçe bağın sağlam ve potansiyellerle dolu olduğu yorumunda bulundu. Büyükelçi, "Taraflar siyasi karşılıklı güveni daha da pekiştirecek, ekonomik ve ticari işbirliği modelini optimize edecek, insanlar arasındaki iletişimler ile kültürel alışverişleri zenginleştirecek ve kapsamlı stratejik ortaklığı daha yüksek bir seviyeye taşıyacak" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı, Çin'in Yeni Büyükelçisiyle Yaptıkları İkili Görüşmeden Övgüyle Söz Etti - Son Dakika

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