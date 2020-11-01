Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanı, Cumhurbaşkanı'nın sağlığının iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Müsteşarı Abdulhafız Alahum, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Alahum, anayasa referandumu sırasında yaptığı kısa açıklamada, çarşamba gününden bu yana tedavi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından perşembe günü yapılan açıklamada da Tebbun'un uygun tedaviyi almaya başladığı, sağlık durumunun stabil olduğu ve endişe veren bir durum olmadığı aktarılmıştı.

28 Ekim'de yapılan açıklamada Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gönderildiği ifade edilmiş, Tebbun'un hastalığına ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine, 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

Cezayir'de bugün sabah saatlerinde, Anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı.