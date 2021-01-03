Cezayir Cumhurbaşkanı Danışmanı Şeyhi: "Fransız sömürgeciliğini suç saymak için kanuna gerek yok" - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Sömürge Dönemi İşleri Danışmanı Abdulmecid Şeyhi, Fransız sömürgeciliğini suç saymak için yasa çıkarmaya gerek olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Şeyhi, başkent Cezayir'de düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, milletvekillerinin Fransız sömürgeciliğini suç sayması için Parlamento Başkanlığına bir yasa tasarısı sunma girişimiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Şeyhi, "Size açıkça söylüyorum; Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılması için kanun çıkarmaya gerek yok. Çünkü Cezayir halkı Fransızları uzun zaman önce suçlu olarak değerlendirdi." dedi.

Sömürge dosyasından sorumlu bir yönetici olarak kendisi için bunun bir öncelik olmadığını belirten Şeyhi, "Öncelikli görevimiz, Cezayir halkının sömürgeciliğe karşı mücadelesini açığa çıkarmak ve onları herkes için erişilebilir kılmak." diye konuştu.

Cezayir Meclisindeki milletvekilleri Ocak 2020'de, 1830-1962 yılları arasındaki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılması için hazırladıkları yasa tasarısını Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi: "Cezayir sömürge dönemi"

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Paris yönetimi, Cezayir topraklarında 1960-1966 yıllarında 17 nükleer bomba denemesi yaptığını savunurken, Cezayir makamları ise bu sayının 57 olduğunu belirtiyor.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.