Cezayir Cumhurbaşkanı, erken seçim için talimat verdiğini açıkladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs tedavisi için Almanya'da bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, iyileştiğini, genel ve yerel erken seçime hazırlık olarak yeni seçim kanunun 15 gün içinde hazırlanması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için ekimde Almanya'ya gidişinden bu yana ilk kez Twitter hesabından yayımladığı video kaydında, iyileştiğini, yakın zamanda ülkesine döneceğini ve yeni Cezayir'in inşasına devam edeceklerini belirtti.

Cezayir'e dönüş tarihinin henüz netlik kazanmadığını, iki ya da üç hafta içinde dönebileceğini ifade eden Tebbun, ancak ülkesindeki durumu anbean takip ettiğini vurguladı.

???????Tebbun, anayasa sonrası aşamanın başlatılması adına 15 gün içinde yeni seçim yasasının hazırlanması için talimat verdiğini ifade etti.

Fas'ın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararına atıfta bulunan Tebbun, "Cezayir güçlüdür, bazılarının sandığından daha da güçlü. Şu anda yaşananları biz daha önceden bekliyorduk ancak Cezayir sarsılmaz." değerlendirmesine yer verdi.

Tebbun daha önce Anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamalarda, birinci önceliğin "parlamento ve yerel seçimlerin düzenlenmesi olduğunu" aktarmıştı.

Ülkedeki Meclisin iki kanadı ve belediyelerin görev süresi Mayıs 2022'de sona erecek.

Kasımın başlarında halk oylamasından geçen anayasa taslağı, son onayı almak ve uygulamaya girmek için devletin başının göreve dönmesini bekliyor.

Cezayir'de 19 Aralık 2019'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır görevinden uzak kalırken hem içeride hem dış politikada önemli dosyaların masasında birikmiş olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığından 28 Ekim'de yapılan açıklamada, Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gittiği ifade edilmişti. Daha sonraki açıklamalarda da Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.