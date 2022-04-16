Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü

16.04.2022 22:20
Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin topraklarındaki durumu değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin topraklarındaki durumu değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Katar Emiri Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel ve Arap coğrafyasındaki gelişmeler, özellikle de işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Cezayir ve Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirme yolları ele alındı.

İsrail güçlerinin dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 158 Filistinli yaralanmış, 400 kişi gözaltına alınmıştı.

Katar ve Cezayir'den İsrail güçlerinin söz konusu baskınının ardından kınama açıklamaları gelmişti.

YORUMLAR
500
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü Abbas, Heniyye ve Katar Emiri Temim, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü Abbas, Heniyye ve Katar Emiri Temim, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

cumhurbaşkanı, Filistin, Cezayir, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika


Son Dakika
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 22:26:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement