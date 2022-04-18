Cezayir Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı ile Libya'daki seçim sürecini görüştü - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi ziyaret için ülkede bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili kısa bir yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un Libya Başbakanı Dibeybe'yi makamında kabul ettiği belirtilen açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, görüşmede, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Kemal Belcud ve Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdürü Abdülaziz Halef'in de hazır bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Dibeybe, Tebbun ile yaptığı görüşmede, en önemlisi Libya'daki seçim süreci olmak üzere birtakım konuların ele alındığını ifade etti.

Libya'daki seçim süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Tebbun'a bazı bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydeden Dibeybe, Cezayir'e Libya'daki geçiş dönemine yönelik "hem halk hem de hükümet bazında" verdiği destekler için teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

Dibeybe açıklamasında, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Libya'daki seçim konusunu ele almak üzere dışişleri bakanları seviyesinde uluslararası bir konferansın düzenlemesi noktasında bir istişare yaptığını belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin artırılmasının da değerlendirildiğini ifade eden Dibeybe, dünyada yaşanan mevcut doğal gaz ve petrol sıkıntısı nedeniyle üretimi artırma noktasında iki tarafın da fikir birliğinde olduğunu söyledi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.