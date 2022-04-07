Cezayir Cumhurbaşkanı, Libya Dışişleri Bakanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi ziyaret için ülkede bulunan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili kısa bir yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un Libya Dışişleri Bakanı Menguş'u makamında kabul ettiği belirtilen açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, görüşmede, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdürü Abdülaziz Halef'in de hazır bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Menguş ise Tebbun'un, "Libya'daki Ulusal Birlik Hükümetinin ülkede seçimlerin yapılması adına gösterdiği çabaları desteklediği" yönündeki sözlerini aktardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı ile ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi süreci değerlendirdiklerini kaydeden Menguş, bölgenin istikrarı için Libya'daki siyasi sürecin önemli olduğu noktasında aynı görüşü paylaştıklarını belirtti.

Libya'da yapılacak seçimlerin ülkede güven ve istikrarın yeniden tesisi için önemli olduğunu vurgulayan Menguş, seçimlerin "adil ve yasal" bir biçimde en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.