Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan ekonomiyi politikanın prangalarından kurtarması bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan ekonomiyi politikanın prangalarından kurtarması bekleniyor - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan ekonomiyi politikanın prangalarından kurtarması bekleniyor

6 saat önce

Cezayirli ekonomi uzmanlarına göre, Abdulaziz Buteflika döneminden ağır bir bilanço devralan Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, krizden çıkış için ekonomiyi politikanın prangalarından kurtararak özellikle bankacılık ve vergi sisteminde reformlar başlatmalı.

Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan ekonomiyi politikanın prangalarından kurtarması bekleniyor, System.String[]

Cezayirli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uzmanlarına göre, Abdulaziz Buteflika döneminden ağır bir bilanço devralan Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, krizden çıkış için ekonomiyi politikanın prangalarından kurtararak özellikle bankacılık ve vergi sisteminde reformlar başlatmalı.

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Aralık'ta yemin ederek görevine başladıktan sonra ilk olarak ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunları çözmeye yönelik mesajlar verdi.

Tebbun tarafından atanan Başbakan Abdulaziz Cerrad da hükümetin önceliğinin ekonomik sorunlar olacağını söyledi.

Gelirlerde büyük düşüş

Cezayir, dünyanın önemli petrol ve doğal gaz üreticileri arasında yer alıyor. Ülkede milli gelirin yüzde 30'u, bütçe gelirlerinin yüzde 65'i ve ihracat gelirlerinin yüzde 95'i petrol ve doğal gazdan elde ediliyor.

Dünya petrol piyasalarında son 5 yılda yaşanan düşüş Cezayir ekonomisini de ciddi anlamda olumsuz etkiledi.


Gümrük İdaresinin verilerine göre, Cezayir'in döviz gelirleri, 2014'ün sonunda 60 milyar dolar iken 2019'un sonunda 32 milyar dolara düştü.

Ülkenin döviz rezervlerindeki gerileme daha büyük. Yetkililere göre, 2014'te 194 milyar dolara ulaşan döviz rezervinin bu yılın sonunda 52 milyar dolar olması bekleniyor.

Ekonominin siyasallaşması sorunu

Cezayir Ticaret Bakanlığında geçmişte üst düzey görevlerde bulunan ekonomist Abdulhamid Bukehnun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, krizden çıkış için bazı reformların yanı sıra özellikle ekonomiyi politikanın prangalarından kurtaracak adımlar beklediklerini söyledi.

"Ekonomik çalışma siyasallaştırılmamalı. Belirli kurallarla yönetilen ekonomi, doğası gereği sosyal veya siyasi tedbirlerle yönetilemez." diyen Bukehnun, ekonomide liyakat sahibi kadrolara görev verilmesi gerektiğini belirtti.

Cezayir'in küresel sisteme ayak uydurması amacıyla bankacılık sisteminde reform yapılması gerektiğine dikkati çeken Bukehnun, ekonomiyi ileriye taşıyabilmek için tarım ve turizm gibi sektörlere yönelip söz konusu alanları yabancı yatırımcıya açma çağrısında bulundu.

Bukehnun ayrıca, yetkililerin yerli ve yabancı yatırımcıları engelleyen bürokratik engelleri gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.


Bankacılık ve vergi sisteminde reform

Cezayir'deki El-Habar gazetesi ekonomi yazarı Hafiz Suvalili de ekonomideki sıkıntılı dönemden çıkışın, şeffaf ve istikrarlı bir düzenleyici yasal çerçevenin sağlanmasıyla olabileceğini dile getirdi.

Suvalili, "Yetkililer, bankacılık ve vergi sisteminde gerçek reformlar başlatmalı, ekonomik girişimi serbestleştirmeli ve üretken ekonomik projelerin önündeki engelleri kaldırmalı." değerlendirmesinde bulundu

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Senegal'de Türkiye denilince akla "Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlik ve futbol" geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 22:39:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan ekonomiyi politikanın prangalarından kurtarması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]