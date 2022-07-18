Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan "İtalya'ya doğal gaz tedarikinin arttırılacağı" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan "İtalya'ya doğal gaz tedarikinin arttırılacağı" mesajı Açıklaması

18.07.2022 17:48
Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan "İtalya'ya doğal gaz tedarikinin arttırılacağı" mesajı Açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın yarın İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini arttırmak için Amerikan, Fransız ve İtalyan enerji şirketleriyle bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın yarın İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini arttırmak için Amerikan, Fransız ve İtalyan enerji şirketleriyle bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Tebbun, ülkesine resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Cezayir-İtalya Ortak Yüksek Konseyi'nin dördüncü toplantısı sonrası Tebbun ile Draghi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, "Sonatrach yarın ABD'nin Occidental Petroleum, İtalya'nın Eni ve Fransa'nın Total şirketleriyle çok önemli bir anlaşma imzalayacak. Bu anlaşma çerçevesinde Cezayir, 4 milyar dolar değerinde İtalya'ya doğal gaz tedarik edecek." dedi.

Cezayir'in Avrupa'ya güneş enerjisi ve elektrik tedarik etme noktasında da İtalya'ya öneride bulunduğunu belirten Tebbun, yarın imzalanacak anlaşmaya ilişkin ise daha fazla detay vermedi.

Tebbun ayrıca İtalya Başbakanı Draghi ile Libya halkının adil bir seçimle kendi geleceğini tesis etmesi noktasında fikir birliğine vardıklarını, Sahel bölgesi ile Mali'de yaşanan durumu görüştüklerini ve BM'nin Batı Sahra meselesindeki rolünü destekleme noktasında anlaştıklarını kaydetti.

Draghi, tahıl krizinin çözümünde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti

İtalya Başbakanı Draghi de Cezayir ile İtalya'nın barışın hakim olması için bölge ülkelerine yardım etme imkanına sahip olduğunu vurguladı.

Draghi ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tahıl krizine dikkati çekerek, "Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin himayesinde devam eden tahıl pazarlama krizine ilişkin müzakereler çok iyimser ve cesaret verici." dedi.

15 iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptı

Öte yandan Cezayir ile İtalya arasındaki ortak konseyin dördüncü toplantısı, Draghi'nin ülkeye yaptığı bir günlük ziyaret kapsamında çeşitli sektörlerde 15 iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalanmasıyla sonuçlandı.

Anlaşmalar arasında madencilik sektörü, ilaç endüstrisi, küçük ve gelişmekte olan işletmeler, inşaat ve bayındırlık işleri, endüstriyel alanda iş birliği, yenilenebilir enerjiler, yolsuzlukla mücadele, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, kültürel ve tarihi mirasın korunması ve iş birliği için mutabakat zaptı yer alıyor.

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İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de (1) İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de (1) İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de
Kaynak: AA

Cezayir, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan 'İtalya'ya doğal gaz tedarikinin arttırılacağı' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan "İtalya'ya doğal gaz tedarikinin arttırılacağı" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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