Cezayir Cumhurbaşkanı ordu içindeki rütbe düzenlemelerine devam ediyor - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Said Şangariha ile Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Korgeneral Bin Ali Bin Ali'nin bir üst rütbeye yükselmesi yönünde karar aldı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, "5 Temmuz Bağımsızlık Yıldönümü" dolayısıyla başkent Cezayir'deki Halk Sarayı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi.

Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Said Şangariha'ya (75) korgeneral, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Korgeneral Bin Ali Bin Ali'ye de (80) orgeneral rütbesi verildi.

1967 ve 1973 yıllarında İsrail'le yapılan Arap-İsrail savaşlarına katılmış ve orduda kritik görevler almış en eski subaylardan biri olarak bilinen Said Şangariha Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in vefatının ardından bu makamda vekaleten görev yapıyor.

Ordu içinde en yüksek rütbeye sahip Bin Ali ise 2015 yılından bu yana Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı görevini yürütüyor.

Başkomutan unvanına sahip aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Tebbun, Cumhurbaşkanlığı makamına resmen geçtiği 19 Aralık 2019'dan bu yana ordunun tüm kademelerinde ve Savunma Bakanlığı merkezi yönetiminde art arda önemli değişiklikler yapıyor.

Analistler Tebbun'un bu girişimlerini, ordunun siyasi işlerden uzak olacağı "yeni bir döneme" hazırlık şeklinde değerlendiriyor.