Cezayir Cumhurbaşkanı, Slovenya Dışişleri Bakanı çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı, Slovenya Dışişleri Bakanı çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü

16.03.2022 23:58
Cezayir Cumhurbaşkanı, Slovenya Dışişleri Bakanı çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile turizm, su kaynakları, yapay zeka ve enerji alanlarında iş birliği konularını ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile turizm, su kaynakları, yapay zeka ve enerji alanlarında iş birliği konularını ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan kısa bir yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Tebbun'un Slovenya Dışişleri Bakanı Logar'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin detaylara yer verilmedi.

Öte yandan Logar, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cezayir'in ülkesi için "önemli bir ortak" olduğunu söyledi.

Logar, Tebbun ile görüşmesinde, turizm, su kaynakları, yapay zeka ve enerji alanlarda iş birliği konularının ele alındığını ifade etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı "faydalı" olarak nitelendirdiği görüşmede, Cezayir ile "özellikle enerji sektöründe gelecekte iş birliğinin güçlendirilebileceğini" vurguladı.

Öte yandan Logar, görüşmede Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin de ele alındığını sözlerine ekledi.

Logar, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile de görüşme yaptı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Slovenyalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından resmi Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulundu.

Lamamra paylaşımında, "Sloven mevkidaşım Logar ve beraberindeki heyet ile ikili ilişkileri güçlendirme, ortak çıkarları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel siyasi meselelerde koordinasyonun artırılması noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Slovenya, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı, Slovenya Dışişleri Bakanı çeşitli alanlarda iş birliğini görüştü - Son Dakika


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