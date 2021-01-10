Son dakika haber... Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune, tedavi için yeniden Almanya'ya gitti - Son Dakika

ezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, geçirdiği korona virüs enfeksiyonu nedeni ile ayağında ortaya çıkan komplikasyonların tedavisi için Almanya'ya geri döndü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, 24 Ekim'de Covid-19 şüphesi nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından 27 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune, 28 Ekim'de ise doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüştü. 2 aylık tedavi sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Tebboune, 29 Aralık'ta Almanya'dan Cezayir'e dönmüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebboune'nin korona virüs enfeksiyonu nedeni ile ayağında ortaya çıkan komplikasyonların tedavisi için Almanya'ya geri döndüğü aktarıldı. Açıklamada, komplikasyonların tedavisinin "tıbbi açıdan acil olmadığı" ve tedavinin Tebboune'un Almanya'daki kalışı sırasında gerçekleşeceği belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tebboune, 29 Aralık'ta evine dönmesine neden olan bazı yükümlülükler nedeniyle tedaviyi erteleme kararı almıştı.

-İHA-