Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "2023'ün Libya krizinin çözüm yılı olmasını umuyoruz"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 2023 yılının Libya'da yaşanan krizin son bulacağı bir yıl olmasını temenni ettiğini söyledi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi başkentteki Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Tebbun, ikili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "2023'ün, kardeş Libya'nın istikrarını yeniden tesis etmesini, zenginliğini işletmesini ve gelişim ile refaha doğru ilerlemesini sağlayacak şekilde, Libya krizinin çözüm yılı ve Libya halkı için trajedinin sonu olacağını umuyoruz." dedi.

Libya krizinin son bulması noktasında "iyimser" olduklarını vurgulayan Tebbun, "İyimseriz, çünkü Avrupa'daki ve yurt dışındaki tüm arkadaşlar, hatta kardeş ülkeler bile bugün Libya'daki çözümün kaçınılmaz olarak seçimlerden ve Libyalıların kendilerinin kararlarına göre hiçbir partinin müdahalesi olmadan geçtiğinden eminler." ifadelerini kullandı.

Tebbun, Libya halkının iyiliği ve Libya'nın istikrarı için tüm güçleriyle seferber olduklarına dikkati çekerek, Cezayir'in Libya konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını ve tek çözümün uluslararası hukuka uygun şeffaf seçimlerle olacağını kaydetti.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ise, "Cezayir'in Libya'ya karşı asil duruşunu çok takdir ediyoruz. Bu duruşun, Başkanlık Konseyi'nin ilk fırsatta seçimler yapmasına yardımcı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Cezayir'in rolünün önümüzdeki süreçte daha da önemli olacağına dikkati çeken Menfi, Cezayir'in bu rolünün ve Cumhurbaşkanı Tebbun'un "bilgeliğinin" Libya meselesinin çözümünde Arap devletlerinin ortak duruşunu sağlayacağını kaydetti.

Menfi, seçimlerin Libya halkı için çözüm olduğuna dair genel bir anlaşma olduğuna vurgu yaparak, siyasi durumun istikrarının başlangıcı olarak kabul edilen seçimlerin ilk fırsatta düzenlenmesi için anayasal bir temelde mutabakat olduğunu ifade etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Cumhurbaşkanı Tebbun'un daveti üzerine dün Cezayir'e gelmişti.