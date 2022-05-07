Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "8 Mayıs'taki korkunç vahşetin unutulması mümkün değil" - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "8 Mayıs'taki korkunç vahşetin unutulması mümkün değil"

07.05.2022 20:32
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "8 Mayıs'taki korkunç vahşetin unutulması mümkün değil"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın 8 Mayıs 1945'de Setif, Gelma, Harrata ve ülkenin diğer şehirlerinde yaptığı "korkunç" katliamların unutulmayacağını ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın 8 Mayıs 1945'de Setif, Gelma, Harrata ve ülkenin diğer şehirlerinde yaptığı "korkunç" katliamların unutulmayacağını ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Mayıs 1945'te Fransa'nın 45 bin Cezayirli göstericiyi öldürdüğü olayların 77'nci yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tebbun, mesajda "8 Mayıs 1945'de Setif, Gelma, Harrata ve diğer şehirlerin tanık olduğu korkunç vahşetin unutulması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Tebbun, ülkede Ulusal Hafıza Günü olarak anılan katliamın, Cezayir halkının tarihinde yapmış olduğu sömürgeciliğe karşı özgürlük ve haysiyet mücadelesini hatırlattığını belirtti.

Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'de işlediği suçların incelenmesiyle ilgili devam eden ulusal hafıza dosyasının takipçisi olduklarını aktararak davanın takipçisi olmanın "ülkenin şanlı tarihinin sorumluluğunun bilincinde olmaktan kaynaklandığını" vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı, geçen sene 76'ncı Ulusal Hafıza Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, 8 Mayıs 1945'te, başkent Cezayir'in 300 kilometre doğusunda bulunan Setif, Gelma ve Harrata bölgelerindeki barışçıl gösterilerde yaklaşık 45 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatmıştı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul ediliyor. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren iç savaşta yaklaşık 1 milyon 500 bin Cezayirli hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi yerinden olmuştu.

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Kaynak: AA

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