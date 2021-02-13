Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ameliyatı sonrası Almanya'dan döndü - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ameliyatı sonrası Almanya'dan döndü
13.02.2021 00:32
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, korona virüse yakalanması sonucu ayağında ortaya çıkan sorun nedeniyle Almanya'da geçirdiği ameliyatın ardından Cezayir'e döndü.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, korona virüse yakalanması sonucu ayağında ortaya çıkan sorun nedeniyle Almanya'da geçirdiği ameliyatın ardından Cezayir'e döndü.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, korona virüse yakalanması sonucu ayağında ortaya çıkan sorunun tedavisi için 10 Ocak'ta Almanya'ya gitmişti. Tebbun, Almanya'da geçirdiği ameliyatın ardından Cezayir'e döndü. Tebbun'un operasyonunun "başarılı" geçtiğini belirtildi.
(İHA)
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