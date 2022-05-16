Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti

16.05.2022 12:44

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi temaslar için Ankara'ya gelen Tebbun, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Tebbun, ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cezayir Cumhurbaşkanı, şunları yazdı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü (100) yılı eşiğinde ve yıl dönümünde ebedi lider, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu - Allah rahmet eylesin, Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde çağrıştırdığı mücadele, fedakarlık, bina ve inşanın değerleriyle birlikte Türkiye topraklarında kendisine rahmet diliyor, kardeşim ve dostum Türkiye Cumhurbaşkanı -Allah onu korusun, Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetli liderliğiyle doğru yürüyüşün ve yöntemin süreceğine gönlüm mutmain şekilde şahitlik ediyorum.

Allah'tan, kendisine hükümet ve halk olarak Türkiye'nin yönetiminde daha fazla başarı diliyor, tarih boyunca kurulmuş, günümüze uzanan ve yenilenen, barış ve huzur içinde halkların milletlerin ihtişamını koruyacak bir geleceği bekleyen kurulu bir medeniyet olarak ülkeyi daha ileriye götürmesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Tebbun ve beraberindeki heyet Anıtkabir müze bölümünü de gezdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Sibel Köse ile beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde Tebbun'a eşlik etti.

Tebbun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Tebbun ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile baş başa görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile baş başa görüştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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