Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması

16.05.2022 21:10
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye ile Cezayir arasındaki tüm iş birliği alanları ve iş birliği yapılan sektörlerde ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye ile Cezayir arasındaki tüm iş birliği alanları ve iş birliği yapılan sektörlerde ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretle ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda ilişkilerin geliştirilmesi fırsatını bulduklarını belirten Tebbun, 2020'de Erdoğan'ın Cezayir'e yaptığı ziyaret kapsamında bir dizi iş birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Görüşmede ele alınan konuların iki ülke halkı için de faydalı olduğunu kaydeden Tebbun, şunları söyledi:

"İki yıldan beridir ortaya koymuş olduğumuz yol haritasının ne aşamaya geldiğine bakmış olduk. Şüphesiz o ziyaretin çok önemli meyveleri oldu. Bunlar arasında tekstil sektörünü söyleyebilirim. Yine demir ve çelik alanında ki Tosyalı şirketi orada bir yatırım yapmış bulunmaktadır ve bu yıl itibarıyla Cezayir'den 1 milyar dolarlık bir ihracat da gerçekleştirmiştir, yani baktığımızda tüm alanlar ve tüm sektörler, ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bütüncül bir iş birliğinin tesisi için büyük potansiyellere ve olanaklara sahiptir diyebilirim."

Tebbun, iki ülkenin sahip olduğu tarihi ilişkileri de kullanarak iş birliğinin daha da geliştirebileceğini ve daha iyi noktalara ulaştırabileceğini vurguladı.

Görüşmede Libya ve Filistin konularının da ele alındığını dile getiren Tebbun, Cezayir ve Türkiye'nin Filistin konusunda tam bir mutabakat içinde olduğunun altını çizdi.

Libya konusuna da değinen Tebbun, "Libya'da da Libya halkına söz verilmesi ve seçimlerin halkı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını beraberce çizdik. Yine aynı bağlamda Libya ve Filistin meseleleriyle ilgili önemli sonuçları beraberce belirlemiş olduk." dedi.

Sahel bölgesi ve Afrika'yı tehdit eden terörle mücadele konusunda da iş birliğinin görüşmelerde ele alındığını söyleyen Tebbun, "Burada az önce gördük, çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasında tam bir koordinasyon ve tamamlayıcılıkla birlikte inşallah önümüzdeki yıl Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi bir araya geldiğinde çok daha iyi sonuçları görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika
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