Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türk iş insanlarına "yatırım yapın" çağrısı Açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cezayir'de 3 milyar hektarlık arazinin tarıma hazır olduğunu ve sadece yatırımcısını beklediğini belirterek, "Dolayısıyla Türk kardeşlerimize diyoruz ki geniş arazilerimiz var, gelin birlikte tarım yapalım, ihracat yapalım." dedi.

Tebbun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nun açılışında konuştu.

Birkaç hafta sonra Cezayir'in bağımsızlığının 60. yılını kutlayacaklarını belirten Tebbun, "Cezayir'in işgalcilerden kurtuluşunu kutlayacağız. Yine aynı şekilde Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin 60. yılını de bu şekilde kutluyoruz. O günden beri ilişkilerimiz çok iyi bir düzeyde." dedi.

Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkileri çok daha üst düzeye çıkardıklarını belirterek, "İş birliğimizi tüm açılardan genişletiyoruz. Kardeşim Erdoğan ile 2020 yılında bir dizi anlaşmalar imzaladık. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı ile yeni bir dizi anlaşma imzaladık. Bu atılan imzalar özellikle siz iş insanları için son derece önemli." diye konuştu.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkinin siyasi ve diplomatik düzeyde kalmadığını, kardeşlik boyutuna taşındığını vurgulayan Tebbun, iş adamlarına ticareti arttırma konusunda daha aktif olmaları çağrısı yaptı.

"Gelsin yatırım yapsınlar"

Tebbun, Cezayir'de yeni bir yatırım yasasının düzenlenmeye başladığı bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

"Bakanlarım bu yatırım yasası için son düzenlemeleri yapıyor. Bu yasa yatırımcıların hizmetinde olacak. Bu yasa hem yatırımcılara yeni ufuklar açacak hem de onları koruyacak. Daha önce konut inşaatında bazı sıkıntılar oluştu. Bu sıkıntıları unutun. Cezayir'de alın teri, şeffaflık var. Cezayir, herkesin helal kazanç sağlayabileceği bir ülke diyoruz artık. İş birliği içinde bütün alanlarda yatırım yapabilirsiniz. Biz her şeye açığız. Savunma sanayi, ağır veya hafif sanayi gibi alanlarda kimin fikri varsa kim inovasyona açıksa onlarla iş birliğine hazırız. Bizde silikon var. Bu konuda yatırım yapmak isteyen varsa tüm kolaylıkları sağlayacağız. (Türk iş insanları) Gelsin yatırım yapsınlar."

Tebbun, tekstil alanında Cezayir'de iş yapan Türk şirketler olduğunu ancak diğer alanlarda da Türk ortaklar görmek istediklerini ifade etti.

"Hem kardeş Türkiye kazansın hem biz kazanalım"

Ekonomik olarak hem Türkiye'nin hem de Cezayir'in kazanmasını istediğini vurgulayan Tebbun, Türkiye ile Cezayir arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerini müdahaleye kapalı şekilde bir rutine oturması gerektiğine vurgu yaptı.

Tebbun, "Bu işler bir rutin olsun hem kardeş Türkiye kazansın hem biz kazanalım. Ekonomik ilişkilerimiz öyle bir hale gelsin ki kimse müdahale etmesin ve kalıcı bir şekilde devam etsin. Ben açık bir insanım ve Cezayir artık bir yasa ülkesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunları konuşuyoruz. Yatırımların korunması ve devamı için kanuni zemini oluşturduk, oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyada ciddi bir ekonomik durgunluk olmasına rağmen Cezayir'in ekonomik bir atılım içinde olduğunu kaydeden Tebbun, dış borçlarının olmadığını ve yüzde 3'lük bir büyüme sağladıklarını aktardı.

"Geniş arazilerimiz var, gelin birlikte tarım yapalım"

Tebbun, gıda konusunda da herhangi bir kriz yaşamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir aya kadar da hasatlar tamamlanacak. Gıda durumumuz iyi. Mali durumumuz çok çok iyi. İnşallah hububat konusunda bir sıkıntımız olmayacak. Cezayir'de 3 milyar hektarlık arazi şu anda tarıma hazır. Sadece yatırımcı beklemektedir. Su konusunda da hiçbir sıkıntı yok hatta su fazlalığı var. Dolayısıyla Türk kardeşlerimize diyoruz ki geniş arazilerimiz var, gelin birlikte tarım yapalım, ihracat yapalım. Bu konuda çalışmaları hızlandırdık. İki ülke dışişleri bakanları üst düzey bir konsey kurdu. İş birliği konseyi, bundan sonraki çalışmaları her iki bakan komisyonlar üzerinde izleme yapacaklar."