Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin diyalog toplantısına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin diyalog toplantısına katıldı

12.10.2022 22:14

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Filistin diyalog oturumlarının bir bölümüne katıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Filistin diyalog oturumlarının bir bölümüne katıldı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin ulusal birliğinin sağlanması için başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen uzlaşı çalışmalarının bir kısmına iştirak etti.

Haberde, Tebbun'un toplantılara katılan tüm Filistinli grupları selamladığı kaydedildi.

Filistinli gruplara yapılan bu ziyaret ya da Tebbun'un süren uzlaşı çalışmalarıyla ilgili açıklamaları hakkında ise daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, böylece dün başlayan toplantılar hakkında Cezayir'deki resmi bir kurum ilk kez bir haber yayınlamış oldu.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Cezayir'deki Filistin diyalog görüşmeleri kapsamında sunulan önerilerin büyük kısmında mutabakata varıldığını söylemişti.

Cezayir'in ev sahipliğinde Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla dün başlayan diyalog görüşmelerinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ile Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria ise Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

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Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

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