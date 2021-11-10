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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'daki Libya konferansına katılmayacak - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'daki Libya konferansına katılmayacak

10.11.2021 21:15
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'daki Libya konferansına katılmayacak

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Paris'teki Libya konulu konferansa "şartların elverişli olmamasından dolayı" katılmayacağını bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Paris'teki Libya konulu konferansa "şartların elverişli olmamasından dolayı" katılmayacağını bildirdi.

Lamamra, başkent Cezayir'de ülkesinin diplomatik misyon şefleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Tebbun'un Paris'te cuma günü yapılacak konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin bilgi veren Lamamra, "Cumhurbaşkanı Tebbun, konferansa şahsen katılmayacak. Çünkü şartlar elverişli değil. Ama Cezayir bu konferansta yer alacak. Libyalı kardeşlerimizin de isteği Cezayir'in katılması yönünde." ifadelerini kullandı.

Lamamra, konferansta Cezayir'i kimin temsil edeceğine ilişkin bilgi vermedi.

Paris'te 12 Kasım'da Libya kriziyle ilgilenen ülkelerin liderleri ve yetkililerinin katılımıyla uluslararası bir konferans yapılacak.

"Cezayir, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için uzlaşı arıyor"

Suriye'nin Arap Birliği'nde askıya alınan üyeliğinin yeniden aktifleştirilmesine ilişkin konuşan Lamamra, ülkesinin daha önce Suriye'nin Arap Birliği'ne dönme vaktinin geldiğini vurguladığını söyledi.

Lamamra, "Mart 2022'deki Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cezayir, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden dönme meselesinde uzlaşı yollarını arıyor. Bu zirve, Arap Birliği'nin yeniden birleşimi için bir fırsat olacak." dedi.

Lamamra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın dün Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarete değinerek, ülkesinin bu adımı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Arap Birliği, 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış ve Arap büyükelçilerinin, Esed rejimi sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilme çağrısında bulunmuştu. Cezayir, söz konusu karar karşısında çekimser tutum sergilemişti.

Cezayir- Fransa ilişkileri gergin

Son dönemde Cezayir-Fransa ilişkilerinde gerginlik yaşanıyor.

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre, Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş, Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

Tebbun'un geçen ay Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Cezayir'e yönelik ifadeleri nedeniyle Macron ile artık telefonda görüşmediğini söylediği aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'daki Libya konferansına katılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'daki Libya konferansına katılmayacak - Son Dakika
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