Bu kapsamda Tebbun ve Macron'un Cezayir'in ev sahipliğini üstlendiği iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısının önemine de değindiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

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