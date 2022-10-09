Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü

09.10.2022 15:10
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü

EL Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerin geldiği noktayı ele aldı.

EL Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerin geldiği noktayı ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Macron ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin gözden geçirildiğine işaret edilen açıklamada, liderlerin, ilişkilerin olumlu seyri ve seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda Tebbun ve Macron'un Cezayir'in ev sahipliğini üstlendiği iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısının önemine de değindiği aktarıldı.

Açıklama liderlerin ayrıca bölgedeki gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Fransız mevkidaşı Macron ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

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