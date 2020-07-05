Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Krizin sonlandırılması için Fas'tan bir girişimde bulunulursa... - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Krizin sonlandırılması için Fas'tan bir girişimde bulunulursa...

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin komşu Fas ile aralarındaki krizin aşılması için her türlü girişime açık olduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin komşu Fas ile aralarındaki krizin aşılması için her türlü girişime açık olduğunu söyledi.

Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor

Fransa merkezli France 24 kanalında Fas ile ilişkilere dair soruları cevaplayan Tebbun, "Bizim Faslı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok, ancak belli ki onların bizmle bir sorunları var" ifadelerini kullandı.

Tebbun, "Gerginliği gidermek için Faslı kardeşlerden bir girişimde bulunulursa bunu memnuniyetle karşılarız, sanırım sorunların giderilmesi için böyle bir girişimi onlar başlatabilir" dedi.

Tebbun şöyle konuştu:

"Şu ana kadar gerginlik hala söz düzeyinde, görüyoruz ki Faslı kardeşlerimiz diğer aşamalara geçmiş durumdalar. Gelişmelerin bu sınırda kalmasını ümit ederiz. İki ülke arasındaki ilişkilerde her zaman aklın sesi daha yüksek olmuştur"

İki ülke arasında yıllar boyu bozuk olan ilişkiler, son dönemde Faslı bir diplomatın Cezayir toprağını "düşman ülke" diye tanımladığı bir video kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından gerginlik sürecine girmişti.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

İki ülke arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 01:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Krizin sonlandırılması için Fas'tan bir girişimde bulunulursa... - Son Dakika

Son Dakika

16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 11:39 Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
07:46
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
05:11
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 08:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Krizin sonlandırılması için Fas'tan bir girişimde bulunulursa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]