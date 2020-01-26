Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Libya'da barışçıl bir çözümün elde edilmesi için beraberce hareket... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Libya'da barışçıl bir çözümün elde edilmesi için beraberce hareket... - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Libya'da barışçıl bir çözümün elde edilmesi için beraberce hareket...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Libya'da barışçıl bir çözümün elde edilmesi için beraberce hareket...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:47 Kaynak: AA
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