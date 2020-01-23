Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türk Büyükelçi Göktaş'ı kabul etti - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türk Büyükelçi Göktaş'ı kabul etti

25 dakika önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türk Büyükelçi Göktaş'ı kabul etti, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Tebbun, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 3 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Tebbun'a güven mektubunu teslim etmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tarihsel ve kardeşlik ilişkilerini övdü ve bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Göktaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Cezayir'e gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin iki ülke ilişkilerinin güçlendirmesi temennisini dile getirdi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği görevini daha önce Mehmet Poroy yürütüyordu.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili Göktaş, Cezayir Büyükelçiliği görevine 29 Kasım 2019'da atandı. Başarılı toplumsal çalışmaları nedeniyle Belçika'da Kral Leopold Nişanına layık görülen Göktaş, Belçika Parlamentosunda görev yapan en genç ve ilk başörtülü kadın olmuştu.

Belçika'daki Hristiyan Demokratlar (CDH) partisinde de önemli görevler üstlenen Göktaş, 2011-2016 döneminde "En Etkili 500 Müslümanlar Listesi"nde yer almıştı.

Göktaş, özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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