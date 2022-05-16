Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım" - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım"

16.05.2022 20:44

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: (Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: (Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: (Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: (Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı Düzenleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cezayir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: '(Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım' - Son Dakika


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