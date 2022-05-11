Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Rusya ile dostluk bağlarına sadık kaldığını söyledi - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Rusya ile dostluk bağlarına sadık kaldığını söyledi

11.05.2022 02:17
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Rusya ile dostluk bağlarına sadık kaldığını söyledi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya Federasyonu ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya Federasyonu ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Tebbun'un Lavrov'u kabulüne ilişki videoyu yayınladı.

Karşılamada Tebbun, "Bu ziyaretten dolayı bizler gerçekten mutluyuz. İki dost ülke olarak görüşmemiz gereken çok konu var." dedi.

Ülkesinin Rusya ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını vurgulayan Tebbun, bu bağlılığın ikili ilişkilerden kaynaklandığını, yalnızca Ukrayna'da yaşananlardan dolayı olmadığını dile getirdi.

Lavrov da karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den selam getirdiğini ve Tebbun'u Rusya'yı ziyaret için davet ettiğini aktardı.

Lavrov, Cezayir'in, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarıyla ilgili "dengeli" tutumunu takdir ettiğini kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, DOST Partisi, Cezayir, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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