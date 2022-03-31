Cezayir Cumhurbaşkanı, Tunuslu mevkidaşı ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü - Son Dakika
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Cezayir Cumhurbaşkanı, Tunuslu mevkidaşı ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

31.03.2022 22:51
Cezayir Cumhurbaşkanı, Tunuslu mevkidaşı ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunuslu mevkidaşı Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, "Tunus ve Cezayir'i birbirine bağlayan eşsiz ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin" değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin Ramazan ayı münasebetiyle birbirlerini tebrik ettiğine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tebbun, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'yi başkentteki cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdürü Abdülaziz Halef'in de hazır bulunduğu belirtildi.

Toplantı sonrası basına açıklamada bulunan Tunus Dışişleri Bakanı El-Cerendi, Cumhurbaşkanı Tebbun'a, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in kardeşlik mesajını ilettiğini kaydetti.

Görüşmenin bölgesel meseleler ve krizlerdeki gelişmeleri istişare etmek amacıyla gerçekleştiğini ifade eden El-Cerendi, iki ülke arasında istişare geleneğinin her düzeyde devam ettiğine dikkat çekti.

Günümüzde hiçbir ülkenin "bu kadar fazla ve çeşitli krizleri tek başına" çözemeyeceğini kaydeden El-Cerendi, "Bu nedenle sorunların çözümü için omuz omuza vermemiz zaruridir. Bu hem halklarımız hem de bölgemiz için daha iyi ilerleme sağlamamıza vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Cezayir, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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