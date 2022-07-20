Cezayir Cumhurbaşkanı, Yeni Atanan Çin Büyükelçisi'nin Güven Mektubunu Kabul Etti

CEZAYİR, 19 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun (sağda, önde), yeni atanan Çin'in Cezayir Büyükelçisi Li Jian'ın sunduğu güven mektubunu kabul ediyor, 19 Temmuz 2022. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Salı günü başkent Cezayir'de yaptığı açıklamada ülkesinin Çin'le ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ve ülkeler arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ile işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için Çin'le birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. (Fotoğraf: Cezayir Cumhurbaşkanlığı Ofisi/Xinhua aracılığıyla)