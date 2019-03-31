Son Dakika Haberleri: Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı

Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı

15 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenleyen anayasa maddesinin uygulamaya konulması çağrısını yineledi.

Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenleyen anayasa maddesinin uygulamaya konulması çağrısını yineledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:17 

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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