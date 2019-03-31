Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı
15 dakika önce
Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenleyen anayasa maddesinin uygulamaya konulması çağrısını yineledi.
Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenleyen anayasa maddesinin uygulamaya konulması çağrısını yineledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:17
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