Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenleyen anayasa maddesinin uygulamaya konulması çağrısını yineledi.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenleyen anayasa maddesinin uygulamaya konulması çağrısını yineledi.

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