Son Dakika Haberleri: Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi
Son Dakika Güncel Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi - Son Dakika

Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

6 saat önce

Cezayir'de binlerce kişi 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.

Cezayir'de binlerce kişi 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.

Ülkede eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösteriler 42'nci haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra birçok kentte binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de protesto edildi.

Üzerinde "seçimlere hayır" yazan kırmızı kartların yanı sıra "oy kullanmayacağım", "çetelerle seçimlere gidilmesine hayır" ve "düşünce tutuklularına özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıklarını açıklayan isimlerin "kendilerini temsil etmediğini" ifade eden döviz, pankart ve fotoğraflar açması dikkati çekti

Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'daki emeklilik reformu protestoları hayatı felç etti! 1,5 milyon kişi sokağa indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cambridge Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:12:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]