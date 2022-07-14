Cezayir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Cezayir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

14.07.2022 23:43
Cezayir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Cezayir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği tertip edildi.

Cezayir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği tertip edildi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından başkent Cezayir'de büyükelçilik kançılaryasında düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa büyükelçilik mensupları, Cezayirli yetkililer, yabancı ülke misyon temsilcileri, Cezayir'deki Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş, "Aziz milletimizin dirayeti, kararlılığı ve cesaretiyle bertaraf edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti." dedi.

Bugün, hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerin hüznü ile Türkiye halkının bu darbe girişimine karşı kazandığı zaferin haklı gururunu biri arada yaşadığını belirten Göktaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TBMM'ye saldırdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına kastettiğini, hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğini hatırlattı.

Göktaş, Türkiye'nin bu hain terör örgütüyle mücadelesini yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Unutulmamalıdır ki FETÖ sadece ülkemizin değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin geleceğine ve demokrasilerine yönelik bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesini anlatan kısa bir filmin gösterimiyle devam eden programda Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Cezayir Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz sergisi de yer aldı.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılı olduğunu belirterek, "Cezayirli kardeşlerimizle hem demokrasi günümüzü kutlamak hem de aziz şehitlerimizi anmak için bir aradayız." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerine karşı Cezayirlileri bilgilendirdiklerini ifade eden Göktaş, herkesi bu terör örgütleri konusunda teyakkuzda olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Yoğun ilginin gösterildiği programda davetlilere ikramda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Cezayir, Güncel, Son Dakika

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