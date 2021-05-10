Cezayir'de 20 yıllık Buteflika döneminin sonunu getiren "Hirak" gösterilerini önceden bildirme şartı getirildi - Son Dakika

Eylemlerin ikinci yılına rastlayan 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde gösteriler yeniden alevlenmişti.

Buteflika sonrası da gösteriler devam etmiş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylemler Mart 2020'de sonlandırılmıştı.

Açıklamada, bildirim şartının "yürüyüş güzergahında görülen sapmaların vatandaşları rahatsız etmesi" nedeniyle getirildiği ifade edilirken, aksi takdirde yapılan gösterilerin kanunlara aykırı sayılacağı uyarısında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hirak gösterilerini düzenleyenler, sorumlu oldukları kişileri, geçecekleri yolları, başlangıç zamanını ve sloganlarını önceden bildirmekle yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

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