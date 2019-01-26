Son Dakika Haberleri: Cezayir'de 300 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Cezayir'de 300 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

1 saat önce

Cezayir güvenlik güçleri, sahil kenti Skikda'da 300 kilogram kokain ele geçirdi.

Cezayir'de 300 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
Cezayir güvenlik güçleri, sahil kenti Skikda'da 300 kilogram kokain ele geçirdi.

Cezayir resmi haber ajansına konuşan Savunma Bakanlığından bir kaynak, Skikda kenti sahil güvenlik ekipleri tarafından, torbalara gizlenmiş halde toplam 300 kilogram kokain bulunduğunu söyledi.

Kaynak, kokainin nereden geldiğine ve bulunma şekline ilişkin detay vermezken, yerel medyada uyuşturucunun dalgalarla kıyıya vurduğu iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Cezayir, Güncel
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