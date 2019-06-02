Son Dakika Haberleri: Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi
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Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi

47 dakika önce

Cezayir'de 20 yıllık lider Bouteflika'nın istifasının ardından 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi

Cezayir'de 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi, System.String[]
Cezayir'de 20 yıllık görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika'nın ardından, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi.

Anayasa Konseyi, "yeterli kriterleri sağlayan adayların bulunmaması" nedeniyle 4 Temmuz'daki seçimlerin yapılamayacağını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:23 
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Dünya
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