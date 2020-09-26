Cezayir'de 5 günde 3 düzensiz göçmenin naaşına ulaşıldı, 755 kişi yakalandı - Son Dakika

Cezayir Savunma Bakanlığı, Avrupa'ya gitmek isteyen 3 düzensiz göçmenin naaşına ulaşıldığını, 755 kişinin de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 20 ile 25 Eylül arasında, tekneleri alabora olan göçmenlerden 3 kişinin naaşına ulaşıldığı, ayrıca farklı operasyonlarda yasadışı yollarla Avrupa'ya yelken açmaya çalışan 755 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 755 kişiden, 340'ının orta kıyılarda, 343'ünün batı kıyılarında, 72'sinin de doğu kıyılarında yakalandığı ifade edildi.