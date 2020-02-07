Cezayir'de 51'inci haftasına giren gösterilerde

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler 51'inci haftasında da devam etti.

Önceki gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulunan eylemciler, yönetim sisteminde köklü değişiklik taleplerini ifade eden pankartlar taşıdı, sık sık bu yönde sloganlar attı.

Cezayir'de 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.