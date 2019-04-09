Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın İstifasından Sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih...

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın İstifasından Sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih...

20 dakika önce

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın İstifasından Sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih..., System.String[]
Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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