Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın İstifasından Sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir Bin Salih...
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Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.
Cezayir
'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA
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