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Cezayir'de Amazig bayrağı açan göstericilere hapis cezası

6 saat önce

Cezayir'de Amazig (Berberi) bayrağı açtığı için "ulusal birliğe zarar verme" suçlamasıyla yargılanan 20 gösterici hakkında 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Cezayir'de Amazig bayrağı açan göstericilere hapis cezası, System.String[]

Cezayir'de Amazig (Berberi) bayrağı açtığı için "ulusal birliğe zarar verme" suçlamasıyla yargılanan 20 gösterici hakkında 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde, gösteriler sırasında Amazig bayrağı açan 20 kişinin, "ulusal birliğe zarar verme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme sanıkları 6 ay hapis, 150 dolar para cezasına çarptırdı. Sanıklar arasındaki öğrenci Nur Huda Dehmani'nin cezasının 2 ayını hapiste geçirmesi, diğer 4 ay için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı. Eylül ayında gözaltına alınan Dehmani ceza süresi dolduğu için serbest bırakıldı.

Başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, 12 Kasım'da Amazig bayrağı açtığı için "ulusal birliğe zarar verme" suçlamasıyla yargılanan 42 sanıktan 22'sine birer yıl hapis ve 200 dolar para cezası vermişti. Bir yıllık cezanın yarısının hapiste geçirilmesi, diğer 6 ay için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınmıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 19 Haziran'da, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde Cezayir milli bayrağı dışında başka bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

Yasağın ardından gösterilerde Amazig kökenlerini temsil etmek adına sarı-yeşil ve ortasında Amazig sembolünün bulunduğu bayrağı taşıyanlar gözaltına alınmıştı.

Amaziglerin, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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