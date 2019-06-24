Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Amazig bayrağı taşıyanlara tutuklama kararı
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Cezayir'de Amazig bayrağı taşıyanlara tutuklama kararı

36 dakika önce

Cezayir'de cuma günü düzenlenen gösterilerde Amazig bayrağı taşıyan 19 kişi tutuklandı.

Cezayir'de Amazig bayrağı taşıyanlara tutuklama kararı, System.String[]
Cezayir'de cuma günü düzenlenen gösterilerde Amazig bayrağı taşıyan 19 kişi tutuklandı.
Devlet Televizyonunun haberine göre, Sidi Muhammed Mahkemesi başsavcılığı, gösterilerde Cezayir milli bayrağının dışında başka bir bayrak taşıyarak ulusal birliğe zarar vermekle suçlanan 13 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Babul Vadi Mahkemesi savcılığı aynı suçlamadan 5, Bicaya Mahkemesi savcılığı ise 1 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Söz konusu kişilerin cuma günkü gösterilerde gözaltına alındığı kaydedildi.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih 19 Haziran'da, ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, Cezayir milli bayrağı dışında başka bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını açıklamıştı.
Cezayir'de gösterilerin başlamasından bu yana bazı eylemcilerin, Amazig (Berberi) kökenlilerini temsil etmek adına sarı-yeşil ve ortasında Amazig sembolünün bulunduğu bayrağı taşıdığı görülüyor. Amaziglerin, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:03 Kaynak: AA
Cezayir, Politika
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