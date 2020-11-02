Cezayir'de Anayasa referandumuna katılım yüzde 23,7 oldu - Son Dakika

Cezayir'de Anayasa referandumuna katılım yüzde 23,7 oldu

02.11.2020 05:13
Cezayir'de Anayasa referandumuna katılım yüzde 23,7 oldu, System.String[]

Cezayir'de Anayasa referandumuna katılımın yüzde 23,7 olduğu bildirildi.

Cezayir'de Anayasa referandumuna katılımın yüzde 23,7 olduğu bildirildi.

Cezayir resmi haber ajansının (APS) haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Şurfi yerel saatle 19.00'da kapanan sandıklarda 5 milyon 586 bin 259 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Şurfi, Anayasa değişikliğine dair yapılan referanduma katılımın, ülkede yüzde 23,7 olduğunu kaydetti.

Yerel saatle dün sabah 08.00'de 60 bin merkezde başlayan oy verme işleminin 19.00'da sona ermesinin ardından oyların sayım işlemine başlandı. Referandum sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Ülkede yaklaşık 23 milyon kayıtlı seçmen olduğunu kaydeden Yüksek Seçim Kurulu, daha önce de oy verme işlemleri devam ederken katılımın düşük olduğuna dikkati çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu, Cezayir, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de Anayasa referandumuna katılım yüzde 23,7 oldu - Son Dakika


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